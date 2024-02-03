О нас

Тайвань увеличил штрафы за передачу России санкционных технологий

Тайвань увеличил штрафы за передачу России санкционных технологий Тайвань в более чем 15 раз увеличил штраф за поставки в Россию запрещенных к экспорту товаров и технологий.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 14:21
Тайвань увеличил штрафы за передачу России санкционных технологий

Тайвань в более чем 15 раз увеличил штраф за поставки в Россию запрещенных к экспорту товаров и технологий.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщило управление международной торговли при Минэкономики Тайваня.

"Торговое управление Минэкономики также значительно ужесточило наказание за незаконный экспорт в Россию и Беларусь, увеличив штраф за первый незаконный экспорт в Россию более чем в 15 раз, что составляет 1 млн юаней [примерно 139 тыс. долларов]", - говорится в сообщении.

Власти также намерены ужесточить контроль за поставками в Россию тайваньских технологий через третьи страны. В управлении подчеркнули, что "страны с высокой степенью риска реэкспорта (такие как Турция, ОАЭ и страны Центральной Азии)" должны задекларировать конечного пользователя оборудования.

Кроме того, Минэкономики Тайваня включило российскую компанию iMachine в санкционный список. По данным тайваньских властей, она поставляла тайваньские станки в Россию для переоборудования под производство вооружения.

Тайвань ввел санкции против России весной 2022 года. Власти острова запретили экспорт в Россию и Беларусь 57 видов высокотехнологичных товаров и технологий двойного назначения. В перечень попали, среди прочего, оборудование для производства полупроводников, лазеры и процессоры. Позже Тайвань расширил список еще на 97 видов товаров.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
30 января 2024 г. 16:16
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
30 января 2024 г. 14:47
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi