Тайвань увеличил штрафы за передачу России санкционных технологий

Тайвань в более чем 15 раз увеличил штраф за поставки в Россию запрещенных к экспорту товаров и технологий.

Тайвань в более чем 15 раз увеличил штраф за поставки в Россию запрещенных к экспорту товаров и технологий.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщило управление международной торговли при Минэкономики Тайваня.

"Торговое управление Минэкономики также значительно ужесточило наказание за незаконный экспорт в Россию и Беларусь, увеличив штраф за первый незаконный экспорт в Россию более чем в 15 раз, что составляет 1 млн юаней [примерно 139 тыс. долларов]", - говорится в сообщении.

Власти также намерены ужесточить контроль за поставками в Россию тайваньских технологий через третьи страны. В управлении подчеркнули, что "страны с высокой степенью риска реэкспорта (такие как Турция, ОАЭ и страны Центральной Азии)" должны задекларировать конечного пользователя оборудования.

Кроме того, Минэкономики Тайваня включило российскую компанию iMachine в санкционный список. По данным тайваньских властей, она поставляла тайваньские станки в Россию для переоборудования под производство вооружения.

Тайвань ввел санкции против России весной 2022 года. Власти острова запретили экспорт в Россию и Беларусь 57 видов высокотехнологичных товаров и технологий двойного назначения. В перечень попали, среди прочего, оборудование для производства полупроводников, лазеры и процессоры. Позже Тайвань расширил список еще на 97 видов товаров.