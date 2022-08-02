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Тайвань усилил группировку истребителей на авиабазе на юго-востоке острова

Тайвань усилил группировку истребителей на авиабазе на юго-востоке острова ВВС Тайваня перебросили дополнительно 8 истребителей "Мираж-2000" французского производства на авиабазу в юго-восточном уезде Тайдун перед возможным визитом в Тайбэй Спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Другие страны
2 августа 2022 г. 09:26
Тайвань усилил группировку истребителей на авиабазе на юго-востоке острова

ВВС Тайваня перебросили дополнительно 8 истребителей "Мираж-2000" французского производства на авиабазу в юго-восточном уезде Тайдун перед возможным визитом в Тайбэй Спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Чжунго шибао".

По ее данным, Пелоси прилетит в Тайбэй этим вечером во главе делегации из шести человек, представляющих Демократическую партию. Ожидается, что американский военный спецборт пролетит к северной части острова через его восточное побережье, и тайваньская армия, судя по всему, усиливает меры безопасности в этой части региона.

Как сообщило тайваньское Центральное информационное агентство, ВС Тайваня повышают уровень боеготовности в период с 8:00 утра текущего дня до полудня 4 августа с тем, "чтобы скорректировать ее в соответствии с угрозой", которая может исходить со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань может стать первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, то это не останется без последствий, и Китай примет жесткие меры. Вашингтон полагает, что Пекин может в свете потенциальной поездки предпринять шаги, которые приведут к кризису, в том числе осуществить запуски ракет или провести военные учения.

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