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Тайвань спустит на воду первую подлодку собственного производства

Тайвань спустит на воду первую подлодку собственного производства Тайвань планирует осуществить спуск на воду опытного образца дизель-электрической подводной лодки собственного производства в сентябре этого года.
Другие страны
15 мая 2023 г. 06:21
Тайвань спустит на воду первую подлодку собственного производства

Тайвань планирует осуществить спуск на воду опытного образца дизель-электрической подводной лодки собственного производства в сентябре этого года.

Как передает Report со ссылкой на Центральное информационное агентство острова, первоначально субмарину проекта IDS должны были спустить на воду в мае 2024 года, однако строительство было ускорено.

Председатель правления тайваньской кораблестроительной корпорации CSBC Чэн Вэньлун заявил, что элементы боевых систем, торпеды и ракетное вооружение, а также дизельные двигатели Тайвань получает по лицензии из-за рубежа. По его словам, степень локализации корпуса подлодки превысила 40%: на острове производятся гермолюки, системы циркуляции воды, гидравлические узлы и другое оборудование.

После спуска на воду подлодка пройдет швартовные и ходовые испытания, после чего будет передана военно-морским силам для тестирования боевых систем. Ожидается, что она поступит на вооружение в 2025 году.

В общей сложности программа предусматривает строительство восьми подлодок этого проекта, на которые планируется израсходовать около $9,73 млрд.

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