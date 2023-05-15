Тайвань спустит на воду первую подлодку собственного производства

Тайвань планирует осуществить спуск на воду опытного образца дизель-электрической подводной лодки собственного производства в сентябре этого года.

Тайвань планирует осуществить спуск на воду опытного образца дизель-электрической подводной лодки собственного производства в сентябре этого года.

Как передает Report со ссылкой на Центральное информационное агентство острова, первоначально субмарину проекта IDS должны были спустить на воду в мае 2024 года, однако строительство было ускорено.

Председатель правления тайваньской кораблестроительной корпорации CSBC Чэн Вэньлун заявил, что элементы боевых систем, торпеды и ракетное вооружение, а также дизельные двигатели Тайвань получает по лицензии из-за рубежа. По его словам, степень локализации корпуса подлодки превысила 40%: на острове производятся гермолюки, системы циркуляции воды, гидравлические узлы и другое оборудование.

После спуска на воду подлодка пройдет швартовные и ходовые испытания, после чего будет передана военно-морским силам для тестирования боевых систем. Ожидается, что она поступит на вооружение в 2025 году.

В общей сложности программа предусматривает строительство восьми подлодок этого проекта, на которые планируется израсходовать около $9,73 млрд.