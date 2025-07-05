Тайвань создал первое подразделение, вооруженное американскими РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Тайваня сформировали первую роту, вооруженную реактивными системами залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS.
Как передает Report, об этом сообщило оборонное ведомство острова в распространенном пресс-релизе.
По этой информации, церемония формирования подразделения прошла в Тайчжуне в присутствии главы ведомства Гу Лисюна. В своем выступлении он сообщил, что рота "состоит из лучших солдат, прошедших подготовку в Соединенных Штатах".
Система HIMARS может быть оснащена либо блоком из шести 227-мм реактивных снарядов, либо одной тактической ракетной системой (ATACMS), которая имеет дальность до 300 км. Тайвань закупил 29 пусковых установок HIMARS у США и получил первые 11 в 2024 году. В мае 2025 года 58-е артиллерийское командование острова провело первые боевые стрельбы с использованием HIMARS.