Тайвань сообщил о приближении к острову 20 летательных аппаратов НОАК

Тайвань зафиксировал приближение к острову 20 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в числе которых были истребители J-16.

Тайвань зафиксировал приближение к острову 20 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в числе которых были истребители J-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова.

"Всего было обнаружено 20 самолетов НОАК различных типов (включая истребители J-16, противолодочные самолеты Y-8 и другие). Из них 15 пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в северную, центральную, юго-западную и восточную части опознавательной зоны ПВО Тайваня", - указывается в сообщении.

Военные острова Тайвань отслеживали ситуацию и предприняли ряд ответных мер.