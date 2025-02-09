Тайвань сообщил о приближении к острову 14 самолетов и 6 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение 14 самолетов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение 14 самолетов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report об этом сообщило тайваньское оборонное ведомство в X, при этом девять самолетов пересекли срединную линию над Тайваньским проливом, разделяющим остров и материковый Китай.

"14 самолетов НОАК и шесть кораблей ВМС НОАК были обнаружены вокруг Тайваня до 6:00 (02:00 по бакинскому времени). Девять самолетов пересекли срединную линию и вошли в северную и юго-западную зоны ПВО Тайваня. Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом", - говорится в сообщении.

Тайваньское оборонное ведомство регулярно фиксирует приближение летательных аппаратов и кораблей материкового Китая.