Тайвань сообщил о приближении к острову 14 самолетов и 6 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение 14 самолетов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
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"14 самолетов НОАК и шесть кораблей ВМС НОАК были обнаружены вокруг Тайваня до 6:00 (02:00 по бакинскому времени). Девять самолетов пересекли срединную линию и вошли в северную и юго-западную зоны ПВО Тайваня. Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом", - говорится в сообщении.
Тайваньское оборонное ведомство регулярно фиксирует приближение летательных аппаратов и кораблей материкового Китая.