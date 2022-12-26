Тайвань сообщил о крупнейшем нарушении своей зоны ПВО военными самолетами КНР

Минобороны Тайваня сообщило, что за прошедшие сутки зафиксировало в зоне Тайваньского пролива семь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Также был выявлен 71 летательный аппарат НОАК.

Минобороны Тайваня сообщило, что за прошедшие сутки зафиксировало в зоне Тайваньского пролива семь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Также был выявлен 71 летательный аппарат НОАК.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Согласно ежедневному отчету военного ведомства, 47 летательных аппаратов приближались к острову. Они пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и входили в опознавательную зону ПВО к юго-западу от острова.

Отношения Китая и США обострились после того, как 2 августа спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, который власти КНР считают своей территорией. В ноябре председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом США Джо Байденом и предупредил, что тайваньский вопрос является красной линией. Вчера, 25 декабря, армия Китая провела военные учения у Тайваня.