Тайвань разместил дополнительные комплексы Patriot и Sky Bow на севере острова

Вооруженные силы Тайваня передислоцировали дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot и Sky Bow (китайское название "Тяньгун") на север острова для усиления его противоракетной и противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Тайваня передислоцировали дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot и Sky Bow (китайское название "Тяньгун") на север острова для усиления его противоракетной и противовоздушной обороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

По данным агентства, в конце прошлого года армия Тайваня расформировала последние два дивизиона, у которых на вооружении стояли зенитно-ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk американской разработки. С тех пор ПВО и ПРО острова обеспечивается тайваньскими Sky Bow и поставленными США ЗРК Patriot.

Их точное место дислокации на северном побережье Тайваня не сообщается. Как указывает агентство, в случае боевых действий или военной угрозы мобильные ЗРК выдвинутся с места дислокации на одну из тактических позиций для обеспечения обороны.

Как отмечается в сообщении, военные самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая в последние годы регулярно пересекают так называемую срединную линию Тайваньского пролива и заходят в опознавательную зону ПВО острова.

В декабре прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что США намерены поставить на Тайвань около 100 модернизированных управляемых ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot. По его данным, партия также должна включать радиолокационное и сопутствующее оборудование. Общая сумма сделки составит порядка 882 млн долларов.