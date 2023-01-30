О нас

Тайвань разместил дополнительные комплексы Patriot и Sky Bow на севере острова

Тайвань разместил дополнительные комплексы Patriot и Sky Bow на севере острова Вооруженные силы Тайваня передислоцировали дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot и Sky Bow (китайское название "Тяньгун") на север острова для усиления его противоракетной и противовоздушной обороны.
Другие страны
30 января 2023 г. 15:33
Тайвань разместил дополнительные комплексы Patriot и Sky Bow на севере острова

Вооруженные силы Тайваня передислоцировали дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot и Sky Bow (китайское название "Тяньгун") на север острова для усиления его противоракетной и противовоздушной обороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

По данным агентства, в конце прошлого года армия Тайваня расформировала последние два дивизиона, у которых на вооружении стояли зенитно-ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk американской разработки. С тех пор ПВО и ПРО острова обеспечивается тайваньскими Sky Bow и поставленными США ЗРК Patriot.

Их точное место дислокации на северном побережье Тайваня не сообщается. Как указывает агентство, в случае боевых действий или военной угрозы мобильные ЗРК выдвинутся с места дислокации на одну из тактических позиций для обеспечения обороны.

Как отмечается в сообщении, военные самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая в последние годы регулярно пересекают так называемую срединную линию Тайваньского пролива и заходят в опознавательную зону ПВО острова.

В декабре прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что США намерены поставить на Тайвань около 100 модернизированных управляемых ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot. По его данным, партия также должна включать радиолокационное и сопутствующее оборудование. Общая сумма сделки составит порядка 882 млн долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
30 января 2023 г. 13:04
Комитет ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству представил отчет
Комитет ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству представил отчет
24 января 2023 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi