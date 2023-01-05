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Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию и Беларусь

Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию и Беларусь Тайвань расширил ограничения на экспорт ряда товаров в Россию и Беларусь.
Другие страны
5 января 2023 г. 09:08
Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию и Беларусь

Тайвань расширил ограничения на экспорт ряда товаров в Россию и Беларусь.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается на сайте Минэкономики страны.

Изменения в нормативные акты были внесены 4 января. В обновленный перечень вошли 52 наименования.

Среди запрещенных к экспорту товаров есть вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты, а также продукция машиностроения.

В конце февраля 2022 года МИД Тайваня объявил о присоединении к экономическим санкциям против России из-за боевых действий в Украине. В частности, Тайбэй в рамках рестрикций ужесточил контроль над поставками высокотехнологичной продукции в РФ.

Накануне бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что санкционная политика против России провалилась.

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