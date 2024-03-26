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Тайвань провел учения ПВО с участием истребителей и ЗРК Patriot

Тайвань провел учения ПВО с участием истребителей и ЗРК Patriot Вооруженные силы Тайваня провели масштабные учения сил противовоздушной обороны с участием истребителей и наземных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).
Другие страны
26 марта 2024 г. 10:25
Тайвань провел учения ПВО с участием истребителей и ЗРК Patriot

Вооруженные силы Тайваня провели масштабные учения сил противовоздушной обороны с участием истребителей и наземных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ВВС острова.

В ходе маневров, которые длились около двух часов, части сухопутных войск совместно с Военно-морскими силами отрабатывали задачи по организации противовоздушной обороны. В учениях были задействованы стоящие на вооружении острова американские ЗРК Patriot и тайваньские Tien Kung.

"В свете того, что коммунистические самолеты и корабли постоянно вторгаются в акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, ВВС в соответствии с потребностями региональной безопасности и оборонительных операций продолжат усиливать подготовку в ответ на потенциальные угрозы, чтобы оборонять воздушное пространство и защищать родину", - отмечается в заявлении.

У Тайваня на вооружении стоят девять батарей ЗРК Patriot PAC-3, которые прикрывают Тайбэй, порт Гаосюн и другие ключевые объекты и военные базы.

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