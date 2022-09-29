Тайвань призвал своих граждан покинуть Россию

В связи с объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизацией, правительство Тайваня призвало своих граждан, также имеющих российские паспорта, покинуть Россию. Тайванцы с двойным гражданством могут обратиться за помощью в московское представительство о

В связи с объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизацией, правительство Тайваня призвало своих граждан, также имеющих российские паспорта, покинуть Россию. Тайванцы с двойным гражданством могут обратиться за помощью в московское представительство островного государства.

Как передает Report, об этом сообщает газета Taiwan News.

"Министерство иностранных дел заявило, что лица с двойным гражданством должны подумать о том, оставаться ли им в России или уезжать, поскольку цены на авиабилеты растут. Граждане должны понимать, что места в самолетах становятся редкостью, а также должны заботиться о своей личной безопасности во время пребывания в РФ", - сообщила газета.

Ранее посольство США в Москве рекомендовало американцам с двойным гражданством покинуть Россию из-за риска быть призванными в армию в рамках частичной мобилизации.