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Тайвань призвал своих граждан покинуть Россию

Тайвань призвал своих граждан покинуть Россию В связи с объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизацией, правительство Тайваня призвало своих граждан, также имеющих российские паспорта, покинуть Россию. Тайванцы с двойным гражданством могут обратиться за помощью в московское представительство о
Другие страны
29 сентября 2022 г. 16:14
Тайвань призвал своих граждан покинуть Россию

В связи с объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизацией, правительство Тайваня призвало своих граждан, также имеющих российские паспорта, покинуть Россию. Тайванцы с двойным гражданством могут обратиться за помощью в московское представительство островного государства.

Как передает Report, об этом сообщает газета Taiwan News.

"Министерство иностранных дел заявило, что лица с двойным гражданством должны подумать о том, оставаться ли им в России или уезжать, поскольку цены на авиабилеты растут. Граждане должны понимать, что места в самолетах становятся редкостью, а также должны заботиться о своей личной безопасности во время пребывания в РФ", - сообщила газета.

Ранее посольство США в Москве рекомендовало американцам с двойным гражданством покинуть Россию из-за риска быть призванными в армию в рамках частичной мобилизации.

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Версия на английском языке Taiwan calls on nationals with Russian passports to consider leaving Russia

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