Тайвань поднял в воздух самолеты для перехвата китайских истребителей

Самолеты Военно-воздушных сил Тайваня были подняты в воздух после того, как были замечены 10 китайских военных самолетов, пересекающих срединную линию Тайваньского пролива.

Самолеты Военно-воздушных сил Тайваня были подняты в воздух после того, как были замечены 10 китайских военных самолетов, пересекающих срединную линию Тайваньского пролива.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters .

Министерство обороны острова сообщило, что четыре китайских военных корабля одновременно с этим осуществляли боевое патрулирование.

ВВС Тайваня были отправлены на перехват в связи с тем, что Тайваньский пролив считается чувствительной линией между материком и островом, пересечение которой воспринимается как подозрительная военная активность.

Тайбэй уже второй раз менее чем за неделю сообщает о возобновлении китайской военной активности: например, 8 июня 37 китайских военных самолетов залетели в зону противовоздушной обороны острова.