О нас

Тайвань поднял в воздух самолеты для перехвата китайских истребителей

Тайвань поднял в воздух самолеты для перехвата китайских истребителей Самолеты Военно-воздушных сил Тайваня были подняты в воздух после того, как были замечены 10 китайских военных самолетов, пересекающих срединную линию Тайваньского пролива.
Другие страны
11 июня 2023 г. 11:59
Тайвань поднял в воздух самолеты для перехвата китайских истребителей

Самолеты Военно-воздушных сил Тайваня были подняты в воздух после того, как были замечены 10 китайских военных самолетов, пересекающих срединную линию Тайваньского пролива.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

Министерство обороны острова сообщило, что четыре китайских военных корабля одновременно с этим осуществляли боевое патрулирование.

ВВС Тайваня были отправлены на перехват в связи с тем, что Тайваньский пролив считается чувствительной линией между материком и островом, пересечение которой воспринимается как подозрительная военная активность.

Тайбэй уже второй раз менее чем за неделю сообщает о возобновлении китайской военной активности: например, 8 июня 37 китайских военных самолетов залетели в зону противовоздушной обороны острова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tayvan Çin qırıcılarının qarşısını almaq üçün havaya təyyarələr qaldırıb

Другие новости из категории

В ходе перестрелки на границе с Афганистаном погибли трое пакистанских военнослужащих
В ходе перестрелки на границе с Афганистаном погибли трое пакистанских военнослужащих
11 июня 2023 г. 11:48
Силы ПВО Украины сбили 6 ударных дронов иранского производства
Силы ПВО Украины сбили 6 ударных дронов иранского производства
11 июня 2023 г. 11:34
Генштаб ВСУ: потери российской стороны в Украине превысили 215 тыс. человек
Генштаб ВСУ: потери российской стороны в Украине превысили 215 тыс. человек
11 июня 2023 г. 10:54
В результате стрельбы в Стокгольме погиб 15-летний подросток, есть раненые
В результате стрельбы в Стокгольме погиб 15-летний подросток, есть раненые
11 июня 2023 г. 09:27
В Черногории началось голосование на парламентских выборах
В Черногории началось голосование на парламентских выборах
11 июня 2023 г. 09:08
В Румынии тысячи учителей вышли на протесты: требуют повышения заработной платы
В Румынии тысячи учителей вышли на протесты: требуют повышения заработной платы
11 июня 2023 г. 08:37
Экоактивисты в Германии совершили 580 преступлений
Экоактивисты в Германии совершили 580 преступлений
11 июня 2023 г. 08:14
Трамп: Я выгоню коррумпированного Байдена из Белого дома
Трамп: Я выгоню коррумпированного Байдена из Белого дома
11 июня 2023 г. 07:28
NYT узнала об ожиданиях США и ЕС от украинского контрнаступления
NYT узнала об ожиданиях США и ЕС от украинского контрнаступления
11 июня 2023 г. 06:49
Трамп намерен продолжить участие в президентской гонке, даже если будет осужден
Трамп намерен продолжить участие в президентской гонке, даже если будет осужден
11 июня 2023 г. 05:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi