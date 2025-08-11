Тайвань планирует закупить у США дополнительно 28 систем HIMARS

Тайвань планирует закупить у Соединенных Штатов 28 комплектов реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS в дополнение к 29 закупленным ранее.

Как передает Report , об этом сообщила газета Taipei Times со ссылкой на источники.

Таким образом, после завершения всех закупок и доставки из США у Тайваня будет 57 комплектов HIMARS. Такие РСЗО могут оснащаться либо блоком из шести реактивных снарядов калибра 227 мм, либо одной тактической ракетной системой, которая имеет дальность до 300 км. Ранее Тайвань закупил 29 пусковых установок HIMARS у США и получил первые 11 в 2024 году. В мае текущего года 58-е артиллерийское командование острова провело первые боевые стрельбы с использованием HIMARS.

Кроме того, как сообщили газете источники, оборонное ведомство острова также рассматривает возможность приобретения у США девяти дополнительных усовершенствованных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Этот передвижной ЗРК для сил ПВО разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon. Тайвань и США ранее подписали контракт на закупку Тайбэем трех комплектов NASAMS.