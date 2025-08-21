О нас

Другие страны
21 августа 2025 г. 12:03
Тайвань планирует увеличить оборонный бюджет до более чем 3% ВВП

Правительство Тайваня планирует увеличить оборонный бюджет на 2026 год до более чем 3% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом заявил премьер-министр Тайваня Чжо Жунтай.

Согласно бюджетным документам правительства, кабинет министров Тайваня выделил 949,5 млрд новых тайваньских долларов ($31,1 млрд) или 3,32% ВВП на оборонные расходы в следующем году.

"Наш общий оборонный бюджет рассчитывается с использованием модели и стандартов НАТО, включая бюджет береговой охраны", - заявил он.

Чжо сообщил, что общие расходы на 2026 год заложены в бюджет в размере чуть более 3 трлн новых тайваньских долларов ($98,3 млрд), что на 3,8%, больше, чем в 2025 году.

Отмечается, что теперь предложенный план должен одобрить парламент.

Заявление прозвучало в то время, как Тайбэй пытается заключить соглашение с администрацией президента США Дональда Трампа о снижении тарифа на тайваньские поставки в Соединенные Штаты.

Ранее в этом месяце Трамп ввел временный 20-процентный тариф на импорт Тайваня в рамках своей глобальной торговой войны. Обе стороны все еще пытаются достичь соглашения.

