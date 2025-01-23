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Тайвань планирует уничтожить до 120 тыс. зеленых игуан, чтобы спасти сельское хозяйство

Тайвань планирует уничтожить до 120 тыс. зеленых игуан, чтобы спасти сельское хозяйство Тайвань намерен уничтожить до 120 тысяч зеленых игуан из-за значительного ущерба сельскому хозяйству острова.
Другие страны
23 января 2025 г. 17:26
Тайвань планирует уничтожить до 120 тыс. зеленых игуан, чтобы спасти сельское хозяйство

Тайвань намерен уничтожить до 120 тысяч зеленых игуан из-за значительного ущерба сельскому хозяйству острова.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, около 200 тысяч этих рептилий обитают в южных и центральных районах Тайваня, где основным видом деятельности является сельское хозяйство.

Сторонники гуманного подхода призывают использовать щадящие методы сокращения популяции.

В прошлом году специально набранные охотничьи команды уничтожили около 70 тысяч игуан и получили вознаграждение в размере до 15 долларов за каждую. Местные власти призывают граждан содействовать в обнаружении гнезд игуан и рекомендуют использовать рыболовные копья как наиболее гуманный метод умерщвления.

У зеленых игуан отсутствуют естественные враги на Тайване, поэтому они переселяются в леса и окраины городов. Самцы могут вырастать до 2 метров в длину, весить 5 килограммов и жить до 20 лет, а самки могут откладывать до 80 яиц за раз. Рептилии питаются в основном фруктами, листьями и растениями, иногда мелкими животными.

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