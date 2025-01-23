Тайвань планирует уничтожить до 120 тыс. зеленых игуан, чтобы спасти сельское хозяйство

Тайвань намерен уничтожить до 120 тысяч зеленых игуан из-за значительного ущерба сельскому хозяйству острова.

Тайвань намерен уничтожить до 120 тысяч зеленых игуан из-за значительного ущерба сельскому хозяйству острова.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, около 200 тысяч этих рептилий обитают в южных и центральных районах Тайваня, где основным видом деятельности является сельское хозяйство.

Сторонники гуманного подхода призывают использовать щадящие методы сокращения популяции.

В прошлом году специально набранные охотничьи команды уничтожили около 70 тысяч игуан и получили вознаграждение в размере до 15 долларов за каждую. Местные власти призывают граждан содействовать в обнаружении гнезд игуан и рекомендуют использовать рыболовные копья как наиболее гуманный метод умерщвления.

У зеленых игуан отсутствуют естественные враги на Тайване, поэтому они переселяются в леса и окраины городов. Самцы могут вырастать до 2 метров в длину, весить 5 килограммов и жить до 20 лет, а самки могут откладывать до 80 яиц за раз. Рептилии питаются в основном фруктами, листьями и растениями, иногда мелкими животными.