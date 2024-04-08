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Тайвань планирует испытать новый зенитно-ракетный комплекс

Тайвань планирует испытать новый зенитно-ракетный комплекс Вооруженные силы Тайваня планируют испытать новую модификацию зенитно-ракетного комплекса в ходе боевых стрельб на этой неделе.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 19:00
Тайвань планирует испытать новый зенитно-ракетный комплекс

Вооруженные силы Тайваня планируют испытать новую модификацию зенитно-ракетного комплекса в ходе боевых стрельб на этой неделе.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Цзыю шибао" со ссылкой на источники в вооруженных силах острова.

Новая модификация "Луцзянь-2" представляет мобильную пусковую установку на колесном шасси с ракетами TC-2 ("Тяньцзянь-2"). Испытания будут проходить на военном полигоне Чжуншаньского института науки и технологий Цзюпэн. Как отметил собеседник издания, в общей сложности во время учений будет осуществлен запуск трех ракет TC-2.

Первые ЗРК новой модификации начали передаваться в сухопутные войска Тайваня в мае прошлого года. Их дальность составляет около 15 км. Новые комплексы могут применяться для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников, а также крылатых ракет и других воздушных целей.

Также в ходе учений вертолеты 601-й и 602-й бригад армейской авиации осуществят запуски ракет класса "воздух - поверхность" AGM-114 Hellfire. Кроме того, в стрельбах будут задействованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) тайваньской разработки LT-2000 ("Лэйтин-2000") и ЗРК Avenger.

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