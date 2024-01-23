Тайвань отследил приближение к острову семи воздушных судов китайской армии

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову семи воздушных судов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также одного аэростата КНР.
Как передает
"По состоянию на 6:00 (по местному времени) вокруг Тайваня были зафиксированы семь воздушных судов и три корабля Народно-освободительной армии Китая", - отмечается в сообщении.
Указано, что один самолет китайской армии вошел в опознавательную зону ПВО острова. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.