Тайвань отследил приближение к острову семи воздушных судов китайской армии

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову семи воздушных судов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также одного аэростата КНР.

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову семи воздушных судов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также одного аэростата КНР.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении тайваньского оборонного ведомства.

"По состоянию на 6:00 (по местному времени) вокруг Тайваня были зафиксированы семь воздушных судов и три корабля Народно-освободительной армии Китая", - отмечается в сообщении.

Указано, что один самолет китайской армии вошел в опознавательную зону ПВО острова. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.