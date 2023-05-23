Тайвань оснастил свои истребители американскими ракетами

Тайвань оснастил свои истребители F-16V новыми американскими ракетами класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder.

Тайвань оснастил свои истребители F-16V новыми американскими ракетами класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder.

Как передает Report , об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на официального представителя ВВС острова.

"Военно-воздушные силы Тайваня сообщили, что ракеты AIM-9X Sidewinder были закуплены у США, и недавно их передали эскадрильям F-16V, которые готовы реагировать на полеты НОАК", - пишет издание.

Сообщается, что новые ракеты доставили на Тайвань и установили в соответствии с графиком. Кроме того, все самолеты, находящиеся в резерве для слежения за боевыми самолетами НОАК, должны быть оснащены вооружением в соответствии с нормами боевой готовности.

"В дополнение к AIM-9X, усовершенствованные ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 также была установлена на одной стороне истребителей", - сказал источник газеты.