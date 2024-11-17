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Тайвань намерен сотрудничать с Литвой в сфере технологий для беспилотников

Тайвань намерен сотрудничать с Литвой в сфере технологий для беспилотников Делегация лидеров тайваньских предприятий военно-промышленного комплекса обсудит с представителями Литвы сотрудничество в сфере технологий для дронов.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 00:42
Тайвань намерен сотрудничать с Литвой в сфере технологий для беспилотников

Делегация лидеров тайваньских предприятий военно-промышленного комплекса обсудит с представителями Литвы сотрудничество в сфере технологий для дронов.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации, представители более чем десяти тайваньских компаний-производителей беспилотников прибудут в Литву вместе с главой МИД Тайваня Линь Цзя-луном. Отмечается, что в числе прибывших в Литву бизнесменов представители Aerospace Industrial Development, Thunder Tiger, GEOSAT Aerospace & Technology и одного из подразделений Mitac Holdings.

В комментарии для Bloomberg глава тайваньского производителя БПЛА Thunder Tiger Су Шен-Цзе отметил, что лазерные технологии Литвы могут быть использованы в системах борьбы с БПЛА.

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Версия на азербайджанском языке Tayvan Litva ilə dron texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq etmək niyyətindədir

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