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Тайвань намерен превратиться в "остров искусственного интеллекта" к 2029 году

Тайвань намерен превратиться в "остров искусственного интеллекта" к 2029 году Тайваньские власти активизируют усилия по развитию программы "Суверенный искусственный интеллект (ИИ)", чтобы повысить суммарную производительную мощность компьютеров в государственном и частном секторах до 1 200 петафлопс к 2029 году.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 07:26
Тайвань намерен превратиться в остров искусственного интеллекта к 2029 году

Тайваньские власти активизируют усилия по развитию программы "Суверенный искусственный интеллект (ИИ)", чтобы повысить суммарную производительную мощность компьютеров в государственном и частном секторах до 1 200 петафлопс к 2029 году.

Как передает Report, об этом сообщает газета Taipei Times.

По ее сведениям, цель программы - превратить Тайвань в "остров ИИ".

Вычислительная мощность государственных компьютеров на Тайване, по разным данным, насчитывает порядка 19 петафлопс, но с учетом частного сектора она составляет 103 петафлопса, благодаря чему к концу 2024 года Тайвань вышел на 11 место в мире по этому показателю (после США, Японии, Италии, Швейцарии, Германии, Финляндии, КНР, Франции, Испании и Южной Кореи), указывает газета.

В начале 2025 года Национальный совет по науке и технологиям (NSTC) Тайваня объявил, что планируется увеличить совокупную производительность государственных суперкомпьютеров до 480 петафлопс к 2029 году. Но с участием частного сектора она должна к этому году превысить 1 200 петафлопс, отмечает Taipei Times со ссылкой на данные NSTC.

Тайваньский суперкомпьютер с технологией ИИ должен начать работу в мае этого года. Власти острова также планируют построить большой центр обработки данных для размещения серверов суперкомпьютеров и больших хранилищ информации. По данным NSTC, открытие облачного центра обработки данных запланировано на конец этого года, а вычислительный центр обработки данных ИИ в городе Тайнань должен открыться к 2029 году.

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