Тайвань начал серийное производство противорадиолокационных дронов дальностью 1 тыс. км

Военная промышленность Тайваня начала серийное производство противорадиолокационных беспилотных летательных аппаратов Chien Hsiang (Цзяньсян - ред.) с дальностью полета около 1 тыс. км.

Военная промышленность Тайваня начала серийное производство противорадиолокационных беспилотных летательных аппаратов Chien Hsiang (Цзяньсян - ред.) с дальностью полета около 1 тыс. км.

Как передает Report , об этом сообщила газета Huanqiu Shibao .

По ее данным, производство дронов ведется Чжуншаньским институтом науки и технологий. Они будут поставляться в войска в двух модификациях: первый вариант дрона использует оптико-электронную и инфракрасную системы наведения, в то же время вторая модификация применяет спутниковое наведение для поражения высокоприоритетных стационарных и мобильных целей.

К концу 2025 года планируется произвести около 200 таких дронов. Ожидается, что они поступят на вооружение ВВС острова.