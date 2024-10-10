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Тайвань начал серийное производство противорадиолокационных дронов дальностью 1 тыс. км

Тайвань начал серийное производство противорадиолокационных дронов дальностью 1 тыс. км Военная промышленность Тайваня начала серийное производство противорадиолокационных беспилотных летательных аппаратов Chien Hsiang (Цзяньсян - ред.) с дальностью полета около 1 тыс. км.
Другие страны
10 октября 2024 г. 01:46
Тайвань начал серийное производство противорадиолокационных дронов дальностью 1 тыс. км

Военная промышленность Тайваня начала серийное производство противорадиолокационных беспилотных летательных аппаратов Chien Hsiang (Цзяньсян - ред.) с дальностью полета около 1 тыс. км.

Как передает Report, об этом сообщила газета Huanqiu Shibao.

По ее данным, производство дронов ведется Чжуншаньским институтом науки и технологий. Они будут поставляться в войска в двух модификациях: первый вариант дрона использует оптико-электронную и инфракрасную системы наведения, в то же время вторая модификация применяет спутниковое наведение для поражения высокоприоритетных стационарных и мобильных целей.

К концу 2025 года планируется произвести около 200 таких дронов. Ожидается, что они поступят на вооружение ВВС острова.

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