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Тайвань к 2026 году намерен построить 12 пусковых площадок для ЗРК Sky Bow III

Тайвань к 2026 году намерен построить 12 пусковых площадок для ЗРК Sky Bow III Тайвань планирует к 2026 году построить 12 наземных пусковых позиций для зенитно-ракетных комплексов Tien Kung III (TK-3, "Тяньгун-3", Sky Bow III).
Другие страны
23 октября 2023 г. 18:15
Тайвань к 2026 году намерен построить 12 пусковых площадок для ЗРК Sky Bow III

Тайвань планирует к 2026 году построить 12 наземных пусковых позиций для зенитно-ракетных комплексов Tien Kung III (TK-3, "Тяньгун-3", Sky Bow III).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Согласно информации, оборонное ведомство Тайваня опубликовало доклад на основе рекомендаций Чжуншаньского института науки и технологий (NCSIST) - одного из ведущих разработчиков ракетных вооружений на Тайване, в котором отмечалось, что ЗРК Tien Kung второго поколения больше не могут противостоять угрозе со стороны усовершенствованных баллистических ракет Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В этой связи, оборонное ведомство приняло решение модернизировать существующие пусковые площадки для зенитно-ракетных комплексов Tien Kung II и недавно снятых с вооружения американских ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk и превратить их в 12 наземных пусковых площадок для усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов Tien Kung III.

Строительство первых шести площадок началось в 2022 году и, как ожидается, будет завершено в 2025 году. Строительство еще шести площадок запланировано на 2023-2026 годы.

Проект будет состоять из двух этапов.

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