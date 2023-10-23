Тайвань к 2026 году намерен построить 12 пусковых площадок для ЗРК Sky Bow III

Тайвань планирует к 2026 году построить 12 наземных пусковых позиций для зенитно-ракетных комплексов Tien Kung III (TK-3, "Тяньгун-3", Sky Bow III).

Тайвань планирует к 2026 году построить 12 наземных пусковых позиций для зенитно-ракетных комплексов Tien Kung III (TK-3, "Тяньгун-3", Sky Bow III).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Согласно информации, оборонное ведомство Тайваня опубликовало доклад на основе рекомендаций Чжуншаньского института науки и технологий (NCSIST) - одного из ведущих разработчиков ракетных вооружений на Тайване, в котором отмечалось, что ЗРК Tien Kung второго поколения больше не могут противостоять угрозе со стороны усовершенствованных баллистических ракет Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В этой связи, оборонное ведомство приняло решение модернизировать существующие пусковые площадки для зенитно-ракетных комплексов Tien Kung II и недавно снятых с вооружения американских ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk и превратить их в 12 наземных пусковых площадок для усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов Tien Kung III.

Строительство первых шести площадок началось в 2022 году и, как ожидается, будет завершено в 2025 году. Строительство еще шести площадок запланировано на 2023-2026 годы.

Проект будет состоять из двух этапов.