Тайвань и Великобритания подписали соглашение о торговом партнерстве

Тайвань и Великобритания заключили соглашение о расширенном торговом партнерстве.

Тайвань и Великобритания заключили соглашение о расширенном торговом партнерстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Офис по торговым переговорам при Исполнительном юане (кабинет правительства) Тайваня.

Соглашение было подписано в режиме видеоконференции. В заявлении отмечается, что документ "заложит прочную основу для долгосрочных экономических и торговых отношений между Тайванем и Великобританией". Также подчеркивается, что соглашение может стать "примером для стран Европы по улучшению торговых отношений с Тайванем".

Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь неоднократно заявляла о том, что остров заинтересован в подписании торгово-инвестиционных соглашений с Великобританией. В ноябре 2022 года она выразила надежду на укрепление торгово-экономического взаимодействия с Лондоном и заключение в будущем инвестиционных и торговых соглашений.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.