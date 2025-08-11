О нас

Тайвань и США продолжают тарифные переговоры

Другие страны
11 августа 2025 г. 13:02
Кабинет министров Тайваня продолжает переговоры о более благоприятных ставках таможенных пошлин после введения президентом США Дональдом Трампом 20-процентного сбора.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил заявил вице-премьер Чэн Ли-цзюнь.

“Цель Тайваня - добиться от США более выгодной и разумной тарифной ставки”, - заявил Чэн на пресс-конференции, добавив, что переговоры с США продолжаются и что они готовы сообщить парламенту Тайваня об их ходе.

Чэн заявил, что Тайвань надеется продолжить переговоры по тарифам одновременно с расследованием национальной безопасности США, которое проводится в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли 1962 года.

Напомним, что с 1 августа 2025 года президент США Дональд Трамп подписал новое распоряжение, снижая тариф для Тайваня до временных 20%, в рамках широкомасштабных пошлин в диапазоне от 10% до 41%.

