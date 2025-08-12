О нас

Тайвань эвакуирует сотни людей из-за надвигающегося тайфуна "Подул"

Другие страны
12 августа 2025 г. 09:37
Тайвань эвакуирует сотни людей из-за надвигающегося тайфуна Подул

В Тайване во вторник предприняли меры для эвакуации сотен людей в преддверии возможного обрушения тайфуна "Подул" на юго-восточное побережье острова, в то время как близлежащие районы пытаются оправиться от наводнений и сильных ветров, вызванных предыдущими штормами.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что в восточном уезде Хуалянь около 700 человек эвакуируют, чтобы избежать рисков, связанных с переполнением естественной дамбы, образованной оползнем при предыдущем тайфуне.

По прогнозам синоптиков, тайфун средней силы "Подул", скорость которого достигает 155 км/ч (96 миль/ч), направлялся к юго-восточному городу Тайтунг. Ожидается, что он достигнет берега в среду.

Тайвань регулярно подвергается нападениям тайфунов, как правило, вдоль своего гористого, малонаселенного восточного побережья, обращенного к Тихому океану.

Версия на азербайджанском языке Tayvanda qasırğa səbəbindən yüzlərlə insan təxliyə edilir

