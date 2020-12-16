Таймс-сквер впервые закроют в канун Нового года

Впервые за 114 лет Нью-Йорк встретит Новый год без многотысячной толпы на Таймс-сквер

Празднование Нового года на нью-йоркской площади Таймс-сквер в этом году пройдет в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса. Как передает Report, об этом сообщает The Hill.

Жителям и гостям города не будет разрешено собраться на площади вечером 31 декабря. При этом за церемонией можно будет наблюдать по теле- и интернет-трансляции в прямом эфире. Уточняется, что небольшое число человек все же будет допущено в специально оборудованные зоны, однако все они должны будут пройти тестирование на коронавирус и соблюдать ограничительные меры.

Таким образом, впервые за 114 лет Нью-Йорк встретит Новый год без многотысячной толпы на Таймс-сквер, собирающейся на площади, чтобы понаблюдать за традиционным спуском хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов.