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Тайфун "Ман-Йи" обрушился на север Филиппин

Тайфун "Ман-Йи" обрушился на север Филиппин Тайфун "Ман-Йи" в ночь на воскресенье достиг филиппинской островной провинции Катандуанес, движется на северо-запад через Лусон - самый населенный остров Филиппин.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 11:22
Тайфун Ман-Йи обрушился на север Филиппин

Тайфун "Ман-Йи" в ночь на воскресенье достиг филиппинской островной провинции Катандуанес, движется на северо-запад через Лусон - самый населенный остров Филиппин.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP).

Согласно информации, из-за непогоды без электроснабжения осталась вся провинция Катандуанес. Половина из 80 тыс. ее населения укрылась в убежищах. Однако информация о пострадавших не поступала.

По данным метеослужбы, скорость ветра "Ман-Йи" достигала 195 км/ч с порывами до 240 км/ч. В экстренных службах отмечали, что тайфун принес немного дождя. Ожидается, что стихия не затронет напрямую столичный район Манилы, но и здесь действует предупреждение о погодной опасности. Также метеорологи предупреждают об опасности сильных приливных волн.

Отмечается, что властям приходилось временно прерывать работу двух международных и 26 аэропортов внутренних линий, паромные переправы между островами архипелага и доставку грузов.

Всего из-за "Ман-Йи" и еще двух предыдущих штормов в убежища перемещены свыше 750 тыс. человек.

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