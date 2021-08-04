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Тайфун "Лупит" движется к Восточному Китаю

Тайфун "Лупит" движется к Восточному Китаю Наивысший красный уровень опасности из-за ливней объявлен в городе Фучжоу провинции Фуцзянь, которая в ближайшие дни ожидает удара приближающегося к побережью тайфуна "Лупит" (в переводе с филиппинского означает "жестокость").
Другие страны
4 августа 2021 г. 09:20
Тайфун Лупит движется к Восточному Китаю

Наивысший красный уровень опасности из-за ливней объявлен в городе Фучжоу провинции Фуцзянь, которая в ближайшие дни ожидает удара приближающегося к побережью тайфуна "Лупит" (в переводе с филиппинского означает "жестокость").

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду телеканал CCTV .

Эпицентр тайфуна в настоящее время находится примерно в 200 километрах от побережья в районе границы между южной провинцией Гуандун и восточной провинцией Фуцзянь. Скорость ветра в центральной его части составляет 18 м/с (классифицируется как тропический шторм) и продолжает расти.

Тропический шторм движется в северо-восточном направлении со скоростью примерно 13 м/с. Согласно прогнозу метеорологов, 5 августа в первой половине дня "Лупит" ударит по побережью между городами Луфэн (провинция Гуандун) и Цзиньцзян (провинция Фуцзянь). К тому моменту скорость ветра в центральной его части может возрасти до 25 м/с.

В связи с приходом девятого по счету в этом сезоне тропического циклона в ряде регионов Восточного и Южного Китая, а также на острове Тайвань ожидаются сильные ливни. Население прибрежных районов провинций Гуандун, Фуцзянь и Чжэцзян власти просят в ближайшие дни принять необходимые меры предосторожности в связи с опасностью схода оползней, селевых потоков и паводков.

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Версия на английском языке Typhoon Lupit heading to Eastern China 
Версия на азербайджанском языке “Lupit” tayfunu Şərqi Çinə doğru hərəkət edir

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