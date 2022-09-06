Тайфун "Хиннамнор" привел к отмене 248 авиарейсов в Южной Корее

В Республике Корея из-за тайфуна "Хиннамнор", который утром по местному времени покинул территорию юга полуострова, отменили по меньшей мере 248 авиарейсов.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
Дополнительные отмены рейсов в зависимости от ситуации могут произойти 6 сентября, подчеркнули в ведомстве. Также приостановили паромное сообщение, ограничили выход в море пассажирских судов. Изменениям подверглось расписание поездов. Из-за погодных условий 5 сентября отменили 368 авиарейсов.
По данным Корейской метеорологической службы, тайфун покинул территорию юга Корейского полуострова в районе 7:10 по местному времени (02:10 - бакинское) и направился в сторону Японского моря в водах у Ульсана, после того как обрушился на Кодже примерно в 4:50 утра. Позднее, по прогнозам, он достигнет южнокорейского острова Уллындо.
В провинциях Кёнсан-Намдо, Чолла-Намдо и Пусане из-за опасности оползней и наводнений было эвакуировали более 3,4 тыс. человек. Данных о жертвах среди населения пока нет, но местные власти в Ульсане сообщили, что один человек считается пропавшим.