Тайфун "Хиннамнор" привел к отмене 248 авиарейсов в Южной Корее

В Республике Корея из-за тайфуна "Хиннамнор", который утром по местному времени покинул территорию юга полуострова, отменили по меньшей мере 248 авиарейсов.

В Республике Корея из-за тайфуна "Хиннамнор", который утром по местному времени покинул территорию юга полуострова, отменили по меньшей мере 248 авиарейсов.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал KBS со ссылкой на данные Министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

Дополнительные отмены рейсов в зависимости от ситуации могут произойти 6 сентября, подчеркнули в ведомстве. Также приостановили паромное сообщение, ограничили выход в море пассажирских судов. Изменениям подверглось расписание поездов. Из-за погодных условий 5 сентября отменили 368 авиарейсов.

По данным Корейской метеорологической службы, тайфун покинул территорию юга Корейского полуострова в районе 7:10 по местному времени (02:10 - бакинское) и направился в сторону Японского моря в водах у Ульсана, после того как обрушился на Кодже примерно в 4:50 утра. Позднее, по прогнозам, он достигнет южнокорейского острова Уллындо.

В провинциях Кёнсан-Намдо, Чолла-Намдо и Пусане из-за опасности оползней и наводнений было эвакуировали более 3,4 тыс. человек. Данных о жертвах среди населения пока нет, но местные власти в Ульсане сообщили, что один человек считается пропавшим.