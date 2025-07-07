Тайфун "Данас" на Тайване стал причиной гибели двух человек, число пострадавших превысило 500

Тайфун "Данас", обрушившийся на Тайвань, унес двух человек, число пострадавших превысило 500., нарушена работа транспорта, повреждена энергетическая инфраструктура.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
Скорость ветра в эпицентре шторма достигала 220 км/ч. Особенно пострадал юго-западный уезд, где тайфун впервые достиг суши в воскресенье вечером. Отмечается, что это стало редким явлением, поскольку большинство тайфунов обычно поражают восточное побережье острова.
Из-за шторма были закрыты школы и предприятия на западном побережье, отключено электричество в почти 700 тыс. домов. По всей стране повалено свыше 700 деревьев, повреждена дорожная инфраструктура, разрушены бетонные опоры ЛЭП и ворота одного из древних храмов.
Кроме того, тайфун привел к отмене свыше 300 авиарейсов и частично нарушил график движения высокоскоростных поездов.
Президент Тайваня Лай Цзин-дэ призвал граждан соблюдать меры предосторожности.
Тайфун, ранее классифицированный как второй по силе уровень угрозы, ослабевает, но, по прогнозам, уже во вторник вечером достигнет восточного Китая. Власти провинции Чжэцзян в Китае подняли уровень реагирования на ЧС, приостановив морское сообщение и строительные работы в прибрежных районах.