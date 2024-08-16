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Тайфун "Ампил" парализовал работу транспорта в Японии

Тайфун "Ампил" парализовал работу транспорта в Японии В Японии более 850 авиарейсов отменили в связи с приближением тайфуна "Ампил".
Другие страны
16 августа 2024 г. 08:29
Тайфун Ампил парализовал работу транспорта в Японии

В Японии более 850 авиарейсов отменили в связи с приближением тайфуна "Ампил".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные на сайтах местных авиакомпаний.

Крупнейшие перевозчики страны JAL и ANA отменили порядка 650 рейсов, в основном отправляющихся или прибывающих в токийские аэропорты Ханэда и Нарита. Еще 200 отмененных рейсов приходится на лоукостеры, такие как Jetstar Japan, Peach Aviation и другие.

По сведениям телеканала NHK, также приостановлено или сокращено движение поездов на нескольких линиях, проходящих через прибрежные районы соседних с Токио префектур Тиба и Канагава. Скоростные экспрессы "синкансэн" тоже не будут курсировать на некоторых маршрутах.

Кроме того, сообщается о перекрытии дорог в столичном регионе и отмене паромных рейсов в Токийском заливе.

По прогнозам метеорологов, тайфун обрушится на столичный регион Японии 16 августа. Скорость порывов ветра в районе прохождения тропического шторма сейчас достигает 45-60 м/с. Ему присвоен статус "очень сильного". Людей призывают не выходить на улицу без необходимости и следовать рекомендациям местных властей в случае срочной эвакуации.

В предстоящие сутки на востоке и северо-востоке Японии может выпасть от 200 мм до 300 мм осадков. Национальное метеорологическое управление предупреждает о риске оползней в горных районах.

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Версия на английском языке Tokyo area braces for strong typhoon, transportation disruptions
Версия на азербайджанском языке “Ampil” qasırğası Yaponiyada həyatı iflic edib

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