О нас

Тайбэйский аэропорт Таоюань получил письмо с угрозами о взрывных устройствах

Тайбэйский аэропорт Таоюань получил письмо с угрозами о взрывных устройствах Тайбэйский международный аэропорт Таоюань во вторник получил письмо по электронной почте с угрозами о трех взрывных устройствах, якобы заложенных для срыва визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Другие страны
2 августа 2022 г. 12:07
Тайбэйский аэропорт Таоюань получил письмо с угрозами о взрывных устройствах

Тайбэйский международный аэропорт Таоюань во вторник получил письмо по электронной почте с угрозами о трех взрывных устройствах, якобы заложенных для срыва визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Чжунго шибао".

При этом Пелоси, по данным тайваньских СМИ, должна прилететь в другой аэропорт - Суншань.

Администрация воздушной гавани оповестила службу безопасности, правоохранительные органы и авиационные власти. Следствие пытается установить отправителей угроз. Данных о том, что инцидент нарушил работу аэропорта, не поступало.

Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что если визит на остров состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Число погибших от наводнений в Пакистане приблизилось к 400 человек
Число погибших от наводнений в Пакистане приблизилось к 400 человек
2 августа 2022 г. 11:51
Бельгия заморозила активы физических и юридически лиц РФ на 50 млрд евро
Бельгия заморозила активы физических и юридически лиц РФ на 50 млрд евро
2 августа 2022 г. 11:16
Китай обнулит пошлины на 98% видов товаров из 16 стран
Китай обнулит пошлины на 98% видов товаров из 16 стран
2 августа 2022 г. 09:57
Тайвань усилил группировку истребителей на авиабазе на юго-востоке острова
Тайвань усилил группировку истребителей на авиабазе на юго-востоке острова
2 августа 2022 г. 09:26
В штате Огайо произошла стрельба, погибли два человека, трое ранены
В штате Огайо произошла стрельба, погибли два человека, трое ранены
2 августа 2022 г. 09:07
Кабмин Испании одобрил законопроект о запрете продавать животных в зоомагазинах
Кабмин Испании одобрил законопроект о запрете продавать животных в зоомагазинах
2 августа 2022 г. 08:59
Ливан и Израиль достигли прогресса в вопросе о демаркации морской границы
Ливан и Израиль достигли прогресса в вопросе о демаркации морской границы
2 августа 2022 г. 08:52
Постпред КНР при ООН оценил возможный визит Пелоси на Тайвань
Постпред КНР при ООН оценил возможный визит Пелоси на Тайвань
2 августа 2022 г. 08:26
Экс-кандидат на пост британского премьера поддержала Трасс в предвыборной борьбе
Экс-кандидат на пост британского премьера поддержала Трасс в предвыборной борьбе
2 августа 2022 г. 08:13
Блинкен: США готовы работать с другими ядерными державами
Блинкен: США готовы работать с другими ядерными державами
2 августа 2022 г. 07:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi