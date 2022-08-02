Тайбэйский аэропорт Таоюань получил письмо с угрозами о взрывных устройствах

Тайбэйский международный аэропорт Таоюань во вторник получил письмо по электронной почте с угрозами о трех взрывных устройствах, якобы заложенных для срыва визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тайбэйский международный аэропорт Таоюань во вторник получил письмо по электронной почте с угрозами о трех взрывных устройствах, якобы заложенных для срыва визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Чжунго шибао".

При этом Пелоси, по данным тайваньских СМИ, должна прилететь в другой аэропорт - Суншань.

Администрация воздушной гавани оповестила службу безопасности, правоохранительные органы и авиационные власти. Следствие пытается установить отправителей угроз. Данных о том, что инцидент нарушил работу аэропорта, не поступало.

Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что если визит на остров состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры.