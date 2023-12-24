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Таиландские военные спасли 73 человек с тонущего судна в Андаманском море

Таиландские военные спасли 73 человек с тонущего судна в Андаманском море Таиландские военные спасли 73 человек с терпящего крушение скоростного катера близ острова Бу-Бу в Андаманском море.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 22:19
Таиландские военные спасли 73 человек с тонущего судна в Андаманском море

Таиландские военные спасли 73 человек с терпящего крушение скоростного катера близ острова Бу-Бу в Андаманском море.

Как передает Report, об этом сообщило Национальное бюро новостей Таиланда.

По его данным, высокие волны стали причиной опрокидывания судна, в корпусе которого образовалась пробоина. Военнослужащие 491-й эскадрильи специального назначения ВМС Таиланда оперативно прибыли на место крушения, подобрав пассажиров. В результате инцидента порядка 15 пассажиров получили незначительные травмы, медицинская помощь им была оказана в ближайшем медучреждении.

Катер вскоре затонул после эвакуации пассажиров, которые были доставлены на острова Пхукет и Ланта.

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