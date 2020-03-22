Таиланд зарегистрировал рекордное количество заражений коронавирусом за день

В Таиланде зарегистрированы рекордные 188 случаев заражения COVID-19 за один день.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в воскресенье на ежедневном брифинге для СМИ пресс-секретарь министерства здравоохранения Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"На сегодня в Таиланде уже 599 зараженных с момента начала эпидемии. Сегодня мы зарегистрировали 188 новых пациентов", - заявил он журналистам.

"Новые заражения, в основном, связаны с уже известными нам кластерами заражений – группой посетителей стадиона тайского бокса "Лумпхини Раминтра" и двух пабов на улице Тхонглор в Бангкоке, и лицами, вступавшими с ними в контакт", - сообщил пресс-секретарь министерства.

Он подчеркнул, что большинство новых пациентов – молодые люди, пренебрегающие рекомендациями министерства здравоохранения о воздержании от посещения увеселительных и иных заведений с большой концентрацией людей в относительно небольшом закрытом пространстве.