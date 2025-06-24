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Таиланд закрывает границу с Камбоджей на фоне напряженности в отношениях

Таиланд закрывает границу с Камбоджей на фоне напряженности в отношениях Таиланд закрывает границу с Камбоджей на фоне напряженности в отношениях
Другие страны
24 июня 2025 г. 10:41
Таиланд закрывает границу с Камбоджей на фоне напряженности в отношениях

Таиланд временно закрыл границу с Камбоджей на фоне обострения конфликта между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в результате вооруженного столкновения в конце мая погиб камбоджийский военнослужащий.

Инцидент стал отправной точкой для ухудшения отношений между государствами. В ответ Камбоджа приостановила импорт тайского топлива и газа.

Согласно заявлению таиландских военных, ограничение касается всех пограничных КПП в семи провинциях, граничащих с Камбоджей. Исключения предусмотрены только для гуманитарных целей — для пациентов, студентов и в экстренных случаях по решению служб безопасности.

"Ограничения соответствуют текущей ситуации в сфере безопасности, особенно в связи с конфликтом, обостряющимся как в политическом, так и в военном и дипломатическом аспектах", — говорится в заявлении.

Гюльнар Махмудова

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