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    Таиланд вышлет 29 беженцев-уйгуров в США

    Они будут отправлены в США до конца месяца и получат убежище

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Таиланд до конца месяца вышлет 29 беженцев-уйгуров в США, где им будет предоставлено убежище.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр социального развития и общественной безопасности Адул Саенгсингкаев в ходе визита в центр временного содержания мигрантов в провинции Патхумтхани, расположенной в центральной части Таиланда.

    В центре временного содержания сейчас находится 328 этнических уйгуров. По данным министерства социального развития и общественной безопасности, больше половины из них были доставлены сюда после спецопераций властей по пресечению перевозок нелегальных мигрантов в регионе.

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