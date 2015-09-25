Таиланд вышлет 29 беженцев-уйгуров в США

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Таиланд до конца месяца вышлет 29 беженцев-уйгуров в США, где им будет предоставлено убежище.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр социального развития и общественной безопасности Адул Саенгсингкаев в ходе визита в центр временного содержания мигрантов в провинции Патхумтхани, расположенной в центральной части Таиланда.

В центре временного содержания сейчас находится 328 этнических уйгуров. По данным министерства социального развития и общественной безопасности, больше половины из них были доставлены сюда после спецопераций властей по пресечению перевозок нелегальных мигрантов в регионе.