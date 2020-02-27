Таиланд ввел бесплатное тестирование на коронавирус

Таиланд ввел некоторое время назад бесплатное тестирование на вирус COVID-19 в частных и государственных больницах, а в инфекционных отделениях госбольниц на лечение от коронавирусной инфекции действуют большие льготы.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-брифинге в Бангкоке пресс-секретарь Минздрава Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Нам важно донести до граждан следующее: если вы почувствовали проявление симптомов простуды, пожалуйста, проявите сознательность и обратитесь в ближайшее медицинское учреждение, государственное или частное, чтобы вас протестировали на коронавирус. Некоторое время назад мы ввели бесплатное тестирование на коронавирус во всех больницах, независимо от формы собственности, так что тест по вашему кошельку или страховой истории не ударит", - заявил представитель министерства.

Отметим, что по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных достигло 3 474, скончались 54 человека.