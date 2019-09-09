Таиланд решил отказаться от введения туристического налога

Министерство туризма Таиланда решило приостановить введение туристического налога, о котором было объявлено в мае этого года, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Новый налог, средства с которого пойдут на поддержание наиболее массово посещаемых природных туристических объектов и обязательную страховку туристов от несчастных случаев, должны были начать взимать с иностранных туристов в конце 2019 – начале 2020 года. Разработкой механизма взимания налога и установлением его ставки занимается специально созданное подразделение министерства спорта и туризма.

Однако явно проявившееся в середине 2019 года замедление в туристическом секторе, особенно во въездном туризме из Китая, объем которого сократился более чем на 3% за последние несколько месяцев, заставило власти страны задуматься о приостановке введения нового налога. Главной причиной этого замедления стала повысившаяся стоимость таиландского бата, сохраняющего уже более полугода обменный курс на уровне 31 – 30 бат за доллар США.

Постоянный секретарь министерства спорта и туризма Таиланда Чот Трачу заявил, что, несмотря на предполагаемую относительно низкую ставку налога, которая может оказаться на уровне 4-5 долларов и в любом случае не превысит 10 долларов с человека, введение налога в любом случае вызовет негативную психологическую реакцию, которая нанесет вред туристическому сектору, который "и так находится в состоянии стагнации".