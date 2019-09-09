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Таиланд решил отказаться от введения туристического налога

Таиланд решил отказаться от введения туристического налога
​Министерство туризма Таиланда решило приостановить введение туристического налога, о котором было объявлено в мае этого год

Министерство туризма Таиланда решило приостановить введение туристического налога, о котором было объявлено в мае этого года, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Новый налог, средства с которого пойдут на поддержание наиболее массово посещаемых природных туристических объектов и обязательную страховку туристов от несчастных случаев, должны были начать взимать с иностранных туристов в конце 2019 – начале 2020 года. Разработкой механизма взимания налога и установлением его ставки занимается специально созданное подразделение министерства спорта и туризма.

Однако явно проявившееся в середине 2019 года замедление в туристическом секторе, особенно во въездном туризме из Китая, объем которого сократился более чем на 3% за последние несколько месяцев, заставило власти страны задуматься о приостановке введения нового налога. Главной причиной этого замедления стала повысившаяся стоимость таиландского бата, сохраняющего уже более полугода обменный курс на уровне 31 30 бат за доллар США.

Постоянный секретарь министерства спорта и туризма Таиланда Чот Трачу заявил, что, несмотря на предполагаемую относительно низкую ставку налога, которая может оказаться на уровне 4-5 долларов и в любом случае не превысит 10 долларов с человека, введение налога в любом случае вызовет негативную психологическую реакцию, которая нанесет вред туристическому сектору, который "и так находится в состоянии стагнации".

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