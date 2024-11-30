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Таиланд репатриирует около 1000 находящихся под угрозой исчезновения животных на Мадагаскар

Таиланд репатриирует около 1000 находящихся под угрозой исчезновения животных на Мадагаскар В рамках борьбы с незаконной торговлей дикими животными Таиланд вернул на Мадагаскар 961 редкое животное, включая черепах и лемуров.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 13:02
Таиланд репатриирует около 1000 находящихся под угрозой исчезновения животных на Мадагаскар

В рамках борьбы с незаконной торговлей дикими животными Таиланд намерен вернуть на Мадагаскар 961 редкое животное, включая черепах и лемуров.

Как передает Report со ссылкой на CNN, первая партия животных отправится сегодня.

В мае тайская полиция обнаружила более 1100 животных, контрабандно ввезенных в страну. Среди них - паукообразные и лучистые черепахи, кольцехвостые и бурые лемуры, все из которых находятся на грани исчезновения согласно Конвенции CITES.

Некоторые из животных погибли из-за плохих условий содержания, однако оставшихся удалось сохранить. Власти провели официальную церемонию передачи животных в посольстве Мадагаскара в Бангкоке.

Министр природных ресурсов Таиланда Чалермчай Шри-он подчеркнул важность этой операции и приверженность страны борьбе с незаконной торговлей дикими животными.

Базирующаяся в Великобритании природоохранная организация Traffic заявила, что торговля дикими животными и древесиной является второй по значимости угрозой для биоразнообразия Мадагаскара.

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Версия на английском языке ФотоNearly 1,000 endangered animals repatriated to Madagascar in anti-trafficking landmark

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