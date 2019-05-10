​Таиланд отменил запрет на экспорт слонов

Слоны смогут снова экспортироваться из Таиланда в соответствии с новым постановлением министерства торговли, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в пятницу газета The Nation, распоряжение может спровоцировать противоречия и споры о том, нарушает ли оно Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Тем не менее в Департаменте национальных парков, охраны дикой природы и сохранения растений настаивают, что новые правила будут достаточно строгими, чтобы предотвратить потенциальное злоупотребление со стороны контрабандистов. Они (правила) должны быть утверждены в этом году.

По данным Департамента, в семи лесах Таиланда обитают порядка 4 тыс. диких слонов, а также сотни домашних, которые в основном используются в туристической индустрии. Численность диких слонов в последнее время увеличивается на 7% ежегодно.