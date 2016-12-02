Таиланд отменил пошлину на однократные туристические визы

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Однократные туристические визы в Таиланд временно стали бесплатными.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте департамента МИД Таиланда по консульским вопросам.

Этот режим начал действовать с 1 декабря 2016 года, он продлится до 28 февраля 2017 года. До этого размер такой пошлины составлял тысячу бат или чуть более 28 долларов.

Кроме того, сумму сбора для путешественников, получающих визы по прибытии в королевство, с двух тысяч бат снизили до одной тысячи.