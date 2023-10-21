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Таиланд отказался от покупки у Китая подводной лодки S26T Yuan

Таиланд отказался от покупки у Китая подводной лодки S26T Yuan Правительство Таиланда приняло решение отказаться от покупки у Китая подводной лодки S26T Yuan в пользу приобретения фрегата стоимостью 17 млрд батов ($470 млн).
Другие страны
21 октября 2023 г. 08:48
Таиланд отказался от покупки у Китая подводной лодки S26T Yuan

Правительство Таиланда приняло решение отказаться от покупки у Китая подводной лодки S26T Yuan в пользу приобретения фрегата стоимостью 17 млрд батов ($470 млн).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Министр обороны Таиланда Сутхин Кхлангсэнг заявил, что китайское правительство уже согласилось рассмотреть это предложение, и следующий раунд переговоров запланирован на ноябрь.

Сделка по покупке подводной лодки сорвалась из-за того, что китайская судостроительная компания CSOC не смогла выполнить условие контракта по оснащению субмарины дизельным двигателем немецкого производства, поскольку Германия отказалась продавать его Китаю. Пекин в свою очередь предложил вместо этого оснастить подлодку двигателем китайского производства, что не было одобрено военно-морскими силами Таиланда. Впоследствии королевские ВМС предложили в качестве альтернативы покупку фрегата или морского патрульного судна. Правительство Таиланда решило остановиться на варианте с фрегатом.

Глава Минобороны подчеркнул, что новая сделка может быть заключена в следующем месяце.

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Версия на английском языке Royal Thai Navy to switch from Chinese submarine to frigate

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