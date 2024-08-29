О нас

Таиланд одобрил соглашение о сотрудничестве с ЕС

Таиланд одобрил соглашение о сотрудничестве с ЕС Парламент Таиланда одобрил соглашение о всеобъемлющем партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, направленное на развитие отношений с 27 государствами-членами.
Другие страны
29 августа 2024 г. 15:05
Таиланд одобрил соглашение о сотрудничестве с ЕС

Парламент Таиланда одобрил соглашение о всеобъемлющем партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, направленное на развитие отношений с 27 государствами-членами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД королевства.

"Соглашение направлено на развитие стратегического партнерства, укрепление диалога и расширение сотрудничества в различных секторах, таких как политика, торговля, инвестиции и социальные вопросы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение облегчает доступ к финансированию и исследовательским инициативам в области науки, технологий и инноваций, которые необходимы для восстановления экономики и развития страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
27 августа 2024 г. 12:19
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi