Таиланд одобрил соглашение о сотрудничестве с ЕС

Парламент Таиланда одобрил соглашение о всеобъемлющем партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, направленное на развитие отношений с 27 государствами-членами.

Парламент Таиланда одобрил соглашение о всеобъемлющем партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, направленное на развитие отношений с 27 государствами-членами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД королевства.

"Соглашение направлено на развитие стратегического партнерства, укрепление диалога и расширение сотрудничества в различных секторах, таких как политика, торговля, инвестиции и социальные вопросы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение облегчает доступ к финансированию и исследовательским инициативам в области науки, технологий и инноваций, которые необходимы для восстановления экономики и развития страны.