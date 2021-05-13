Таиланд одобрил экстренное использование вакцины Moderna

Власти Таиланда одобрили экстренное применение на территории королевства вакцины против коронавируса американской компании Moderna.
Сертификат, выданный 13 мая, будет действовать один год - до 12 мая 2022 года. Разработка Moderna стала четвертой вакциной, которая была одобрена для применения в Таиланде. Власти королевства ранее разрешили экстренное использование препаратов AstraZeneca, Sinovac и Johnson & Johnson.
Ожидается, что вакцина Moderna будет распространяться частными больницами. Между тем пока нет информации о ближайшей поставке препарата. По данным Ассоциации частных больниц Таиланда, стоимость вакцинации им составит 3 тыс. батов (96 долларов США). В эту цену входят две дозы вакцины Moderna и плата за обслуживание.