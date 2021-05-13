О нас
Report Georgia
Аудио новости

Таиланд одобрил экстренное использование вакцины Moderna

Таиланд одобрил экстренное использование вакцины Moderna Власти Таиланда одобрили экстренное применение на территории королевства вакцины против коронавируса американской компании Moderna.
Другие страны
13 мая 2021 г. 23:11
Таиланд одобрил экстренное использование вакцины Moderna

Власти Таиланда одобрили экстренное применение на территории королевства вакцины против коронавируса американской компании Moderna.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий сертификат Управления по контролю за продуктами и лекарствами Таиланда опубликован в четверг.

Сертификат, выданный 13 мая, будет действовать один год - до 12 мая 2022 года. Разработка Moderna стала четвертой вакциной, которая была одобрена для применения в Таиланде. Власти королевства ранее разрешили экстренное использование препаратов AstraZeneca, Sinovac и Johnson & Johnson.

Ожидается, что вакцина Moderna будет распространяться частными больницами. Между тем пока нет информации о ближайшей поставке препарата. По данным Ассоциации частных больниц Таиланда, стоимость вакцинации им составит 3 тыс. батов (96 долларов США). В эту цену входят две дозы вакцины Moderna и плата за обслуживание.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Армия обороны Израиля призывает 9 тысяч резервистов
Армия обороны Израиля призывает 9 тысяч резервистов
13 мая 2021 г. 21:57
В Айя-Софии совершен первый по прошествии 87 лет праздничный намаз
В Айя-Софии совершен первый по прошествии 87 лет праздничный намаз
13 мая 2021 г. 15:33
В Непале 16 пациентов с коронавирусом умерли из-за нехватки медицинского кислорода
В Непале 16 пациентов с коронавирусом умерли из-за нехватки медицинского кислорода
13 мая 2021 г. 09:35
Китай учредил Национальное управление по профилактике и контролю заболеваний
Китай учредил Национальное управление по профилактике и контролю заболеваний
13 мая 2021 г. 09:12
Главы Турции и Узбекистана обсудили двусторонние отношения
Главы Турции и Узбекистана обсудили двусторонние отношения
13 мая 2021 г. 06:42
Число погибших в секторе Газа выросло до 67
Число погибших в секторе Газа выросло до 67
13 мая 2021 г. 05:43
Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в Иерусалиме
Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в Иерусалиме
13 мая 2021 г. 05:19
Байден подписал указ о кибербезопасности
Байден подписал указ о кибербезопасности
13 мая 2021 г. 03:47
В Сиане состоялась встреча глав МИД в формате Центральная Азия – Китай
В Сиане состоялась встреча глав МИД в формате "Центральная Азия – Китай"
12 мая 2021 г. 19:51
Япония запретила въезд иностранцев из Индии, Непала и Пакистана
Япония запретила въезд иностранцев из Индии, Непала и Пакистана
12 мая 2021 г. 16:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi