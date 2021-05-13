Таиланд одобрил экстренное использование вакцины Moderna

Власти Таиланда одобрили экстренное применение на территории королевства вакцины против коронавируса американской компании Moderna.

Власти Таиланда одобрили экстренное применение на территории королевства вакцины против коронавируса американской компании Moderna.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий сертификат Управления по контролю за продуктами и лекарствами Таиланда опубликован в четверг.

Сертификат, выданный 13 мая, будет действовать один год - до 12 мая 2022 года. Разработка Moderna стала четвертой вакциной, которая была одобрена для применения в Таиланде. Власти королевства ранее разрешили экстренное использование препаратов AstraZeneca, Sinovac и Johnson & Johnson.

Ожидается, что вакцина Moderna будет распространяться частными больницами. Между тем пока нет информации о ближайшей поставке препарата. По данным Ассоциации частных больниц Таиланда, стоимость вакцинации им составит 3 тыс. батов (96 долларов США). В эту цену входят две дозы вакцины Moderna и плата за обслуживание.