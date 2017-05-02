Таиланд объявил в международный розыск внука основателя компании Red Bull

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Таиландское национальное центральное бюро Интерпола объявило в международный розыск внука и наследника основателя компании Red Bull, в 2012 году сбившего насмерть сержанта полиции и скрывшегося с места происшествия, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ворают Ювиттхайя - внук и наследник состояния в 5 млрд долларов США скончавшегося в 2012 году основателя компании Red Bull Чалео Ювиттхайя. После того, как 28 апреля он в очередной раз не явился в суд Бангкока для предъявления обвинений в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть человека, суд выдал полиции ордер на его арест.

Сообщается, что в генеральной прокуратуре и МИД Таиланда готовятся запросы на экстрадицию Ювиттхайи, которые будут направлены в страны, где он чаще всего бывает. По предположению следствия, он может сейчас находиться в Великобритании, куда и будет направлен первый запрос на его экстрадицию.