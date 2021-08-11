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Таиланд испытает на людях вакцины от коронавируса в виде спрея

Таиланд испытает на людях вакцины от коронавируса в виде спрея Власти Таиланда в конце текущего года приступят к клиническим испытаниям двух вакцин от коронавируса в виде назального спрея.
Другие страны
11 августа 2021 г. 18:20
Таиланд испытает на людях вакцины от коронавируса в виде спрея

Власти Таиланда в конце текущего года приступят к клиническим испытаниям двух вакцин от коронавируса в виде назального спрея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря таиландского правительства Ратчаду Танадирек.

Оба препарата разработаны Государственным центром генной инженерии и биотехнологий. Один из них создан на основе аденовирусного вектора, другой - на базе вируса гриппа. После испытаний вакцин на мышах разработчики приступят в конце года к первой фазе клинических испытаний на людях. Вторая фаза тестирования запланирована на март следующего года.

Как ожидается, в августе начнется вторая фаза испытаний двух других таиландских вакцин: ChulaCov19, созданной на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты, и инактивированной вакцины Университета Махидол.

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Версия на английском языке Thailand eyes starting human trials of COVID nasal spray

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