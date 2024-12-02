Таиланд и Малайзия готовятся к новой волне наводнений

Малайзия и Таиланд готовятся к новой волне проливных дождей и наводнений на этой неделе.

Малайзия и Таиланд готовятся к новой волне проливных дождей и наводнений на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили власти стран в понедельник.

Несмотря на то, что некоторые перемещенные жители смогли вернуться домой, а в пострадавших регионах наводнения начали отступать, власти ожидают новую волну стихийных бедствий.

В Малайзии количество людей в эвакуационных приютах сократилось примерно до 128 тыс. человек со 152 тыс. в воскресенье. Местные власти заявляют, что северо-восточный штат Келантан, который пострадал больше всего, столкнется с новым потопом с 4 декабря.

Метеорологический департамент Таиланда же заявил, что жители юга страны должны опасаться сильных дождей, а также возможных внезапных наводнений и разливов, особенно вдоль предгорий вблизи водных путей и низменностей, в период с 3 по 5 декабря.

Напомним, что на прошлой неделе 27 человек погибли, а более полумиллиона домохозяйств Малайзии и Таиланде пострадали от проливных дождей и наводнений, которые, по словам властей, стали самыми сильными за последние десятилетия.