7 августа 2025 г. 11:56
Камбоджа и Таиланд договорились о постоянном прекращении огня

Высшие военные должностные лица Камбоджи и Таиланда в ходе встречи в столице Малайзии согласовали условия окончательного прекращения боевых действий.

Как сообщает Report со ссылкой на тайские СМИ, стороны согласовали соглашение из 13 пунктов о прекращении огня, а представители обеих стран подписали протокол, направленный на разрешение пограничной напряженности и восстановление мира на границе.

По итогам встречи на высоком уровне, которая длилась чуть больше часа, был подписан меморандум о взаимопонимании, в котором изложено общее стремление к деэскалации и предотвращению дальнейшего конфликта. Соглашение было разработано совместно оборонными ведомствами Таиланда и секретариатом Большого камбоджийского совета за последние недели.

"Цель состоит в том, чтобы обеспечить мир и мирное сосуществование народов обеих стран, — заявил представитель правительства Таиланда. — Таиланд продолжает поддерживать использование двусторонних механизмов для эффективного диалога".

В заявлении Nattaphon, опубликованном перед переговорами, говорится, что обе страны разработают руководящие принципы для урегулирования пограничных споров, восстановления доверия между вооруженными силами и достижения соглашения о прекращении огня с мерами по минимизации напряженности и защите гражданского населения.

