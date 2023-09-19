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Таиланд будет облагать подоходным налогом иностранные доходы всех резидентов

Таиланд будет облагать подоходным налогом иностранные доходы всех резидентов Таиланд будет облагать подоходным налогом иностранные доходы всех резидентов, проживающих в стране более 180 дней в году.
Другие страны
19 сентября 2023 г. 20:25
Таиланд будет облагать подоходным налогом иностранные доходы всех резидентов

Таиланд будет облагать подоходным налогом иностранные доходы всех резидентов, проживающих в стране более 180 дней в году.

Как передает Report, об этом сообщает газета Bangkok Post.

"Принцип налогообложения заключается в том, что вы должны платить налог с дохода, который вы получаете из-за рубежа, независимо от того, как вы его зарабатываете, и независимо от налогового года, в котором заработаны деньги", - сказал источник издания в Министерстве финансов Таиланда.

Таким образом, таиландские власти намерены закрыть лазейку, позволяющую резидентам избежать уплаты налогов. Согласно действующему правилу, иностранный доход облагается налогом только в том случае, если деньги были переведены в Таиланд в том же году, в котором они были заработаны. Местные жители, например, сейчас могут переводить средства из-за рубежа без уплаты налогов после их хранения на офшорном счете более одного календарного года.

Новое правило вступит в силу 1 января 2024 года и позволит властям облагать подоходным налогом иностранные доходы физических лиц в 2025 году. Как ожидается, новое регулирование также позволит пополнить казну за счет удержания части заработка торгующих через иностранных брокеров физических лиц на зарубежных фондовых рынках и криптовалютных биржах.

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