Таиланд 1 мая отменит ПЦР-тестирование для привитых туристов

Власти Таиланда приняли решение отменить с 1 мая ПЦР-тесты по прибытии для привитых путешественников, также вдвое снижен размер требуемой при въезде страховки в целях стимулирования иностранного туризма.

Власти Таиланда приняли решение отменить с 1 мая ПЦР-тесты по прибытии для привитых путешественников, также вдвое снижен размер требуемой при въезде страховки в целях стимулирования иностранного туризма.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает газета Тhe Тhaiger.

Как отмечает портал, для въезда иностранным туристам потребуется страховка от COVID-19 на сумму не менее 10 тыс. долларов.

"CCSA по-прежнему будет рекомендовать туристам сдавать тест на пятый день и ожидает, что путешественники будут следить за своим здоровьем во время пребывания на отдыхе", - пишет газета.

Как сообщает Тhe Тhaiger, непривитым путешественникам по-прежнему нужно бронировать отель по предоплате, а также сдавать ПЦР-тест по прибытии на пятый день изоляции. Карантин можно не проходить, если предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия.

При этом оформление Thai Pass остается необходимым для всех въезжающих в королевство. Сертификаты вакцинации, результаты ПЦР-тестов, страховки нужно загружать на платформу перед поездкой в Таиланд.